Apagón masivo en el occidente de Cuba

Una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la madrugada de este miércoles dejó a oscuras a varias provincias desde Mayabeque hasta Pinar del Río, incluida la capital.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó en X que la desconexión ocurrió a las 5:00 a.m. y aseguró que trabajaban en la "recuperación”. En una actualización posterior, dijeron qua la capital había recuperado 44 MW.

Este lunes, la generación de electricidad en la isla registró su nivel más bajo desde que la estatal Unión Eléctrica (UNE) comenzó a publicar el parte diario en 2022. Se trata del peor déficit del año, 2.105 MW.

Según esos datos, más del 60% del país estuvo simultáneamente en apagón.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó la causa de la desconexión fue "provocada por una avería en la línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz con la Guitera"s.

“Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico”, explicó.

La avería hizo que salieran del sistema las termoeléctricas Mariel y Santa Cruz del Norte. “En el caso de Céspedes y Felton, se desconectaron por oscilación de frecuencia, pero ya están en proceso de arranque”, dijo Guerra.

Los extensos apagones que sufren los cubanos a diario dejan a la mayoría de las personas incomunicadas hasta que regresa la corriente.

"Cuando nos quitan la electricidad, nos quitan todo", dijo recientemente a Martí Noticias Katia Hernández Torres, residente en San Diego de los Baños, un pueblo ubicado en el municipio Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río.