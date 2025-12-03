Conmoción en La Habana tras hallazgo de un bebé en la basura

Getting your Trinity Audio player ready...

Un recién nacido fue encontrado este martes en un basurero ubicado en la intersección de las calles Rabí y Correa, en el reparto Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, La Habana.

“Un bebé recién nacido, tenía hasta el cordón umbilical", dijo a Martí Noticias Rosa Pozo, residente en el área en el que fue hallado el bebé.

Otro vecino identificado como Abel conversó con Radio Martí este miércoles y precisó que el pequeño fue encontrado en el suelo entre la basura y la hierba.

“En el basurero de la esquina ahí, entre el piso y la hierba, acabadito de nacer”, comentó. "Eso es un crimen”.

El periodista independiente exiliado Yosmani Mayeta dio a conocer el suceso en redes sociales el martes. Según explicó, encontraron a un pequeño tirado entre la hierba muy cerca de unos recolectores de basura. Las personas del barrio, sorprendidas por la escena según su post, dieron aviso de inmediato a las autoridades.

En junio pasado otro recién nacido fue encontrado en un contenedor de basura por un trabajador de la empresa de comunales en la intersección de las calles Infanta, entre Santa Rosa y Estévez, en el municipio Cerro, en La Habana.

Martí Noticias intentó comunicarse con la unidad de la policía de Aguilera, ubicada en el municipio Diez de Octubre, pero no obtuvimos respuesta.

Expertos y activistas han alertado sobre el aumento de embarazos no deseados en Cuba. Una encuesta nacional sobre fecundidad de 2022, realizada por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), arrojaba en ese entonces que cerca del 35% de los embarazos no deseados en la isla terminaban en abortos o regulaciones menstruales.

Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, con un sistema sanitario colapsado, escasezes de medicamentos, alimentos y productos de primera necesidad.