Cubanos exigen protocolos efectivos en la búsqueda de desaparecidos

La búsqueda de Doraiky Águila Vázquez, una profesional cubana de 48 años, continúa sin éxito, a pesar de la amplia difusión que su caso ha alcanzado en plataformas digitales y medios de comunicación independientes.

Águila Vázquez, casada y madre de dos hijos, fue vista por última vez en su vivienda en Lawton, La Habana. Desapareció mientras el resto de la familia dormía el 15 de marzo de 2025. Ellos temen que la desaparición está vinculada a una crisis de ausencia de memoria, similar a la que padeció, ocho meses atrás.

Su madre, Maura Vázquez, de 71 años, realiza una labor de búsqueda infatigable a lo largo de La Habana, repartiendo carteles y volantes con la foto de su hija y datos de contacto. En una declaración a Martí Noticias, la señora describió la angustia que experimenta la familia al recibir reportes contradictorios y falsas alarmas.

"Todo es confusiones, personas que no son," señaló la madre, explicando que los rumores sobre el paradero de Doraiky les hacen desplazarse continuamente entre provincias y distintos puntos. A pesar de la dura situación, la familia se mantiene unida, brindando "mucho cariño, mucho amor y mucho apoyo" a los dos hijos de la desaparecida, indicó.

Aunque Maura Vázquez afirmó que las autoridades están llevando a cabo su trabajo, reconoció que la comunicación con los investigadores es esporádica. Por su cuenta, ha optado por una estrategia de visibilidad pública, colocándose en el cuello una imagen de su hija.

La plataforma Facebook se ha convertido en un recurso esencial para reportar a personas cuyo rastro se ha perdido en la isla, sirviendo de canal para difundir historias como las de un joven sordomudo de 17 años de Pinar del Río, identificado como Joan, y Osmedi, un joven de La Habana. Ambos fueron localizados en Matanzas y en la capital, respectivamente, tras varios días de búsqueda.



Un allegado a Osmedi compartió con Martí Noticias su escepticismo sobre el papel de las autoridades en la resolución del caso. El amigo consideró que no hubo una intervención significativa por parte de las instituciones.

Ante el aumento de desapariciones y la percepción de pasividad estatal, el Observatorio de Alas Tensa (OGAT), con sede en España, lanzó junto a otros activistas la iniciativa "No Me Olvides" el pasado 25 de noviembre.

Yanelis Núñez, una de las promotoras, explicó a Martí Noticias desde Madrid que el objetivo de la campaña es visibilizar la desprotección institucional que enfrentan las familias. La activista subrayó que en Cuba no existen registros públicos de estos incidentes.

Núñez mencionó otros casos dramáticos para ilustrar la situación: Carildi Caridad Marín, desaparecida desde el 14 de diciembre de 2023; y Lali Paola Moliner, una niña que tenía solo 3 años cuando desapareció en 2024 y, desde entonces, su familia se queja de no haber recibido noticias ni información sistemática de las autoridades.

La activista dijo que los familiares lamentan la "inmovilidad" de las instituciones ante estos sucesos, los cuales no son reconocidos públicamente por el gobierno ni cubiertos por los medios oficiales.

Para apoyar a los afectados, Alas Tensas ha contado con la colaboración de la abogada cubana Laritza Diversent, residente en Estados Unidos, para ofrecer asesoría legal.

Núñez detalló que buscan orientar a las familias sobre los vacíos legales existentes en Cuba y cómo ejercer presión sobre el gobierno cubano, apelando a los convenios internacionales que el país ha ratificado.

Finalmente, la campaña busca crear conciencia y movilizar a la ciudadanía, pues, según la promotora, el problema de las personas desaparecidas es responsabilidad de toda la sociedad.

La intención es lograr que las autoridades adopten las medidas pertinentes, ofreciendo acompañamiento psicológico y asesoría integral a las familias, e invitarlas a asociarse para hacer "un grito colectivo" que exija la actuación gubernamental.