CIDH otorga medidas cautelares en favor de opositores venezolanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó esta semana medidas cautelares en beneficio de los venezolanos Macario Bonifacio González Arias, Enrique Octavio Márquez Pérez, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres.

La entidad regional alerta que estas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están "en riesgo de daño irreparable en Venezuela".

González Arias, exalcalde de Barquisimeto vinculado al partido Voluntad Popular, está desaparecido desde el 12 de septiembre de 2025. La familia del exdiputado de 73 años ha denunciado hostigamiento por parte de funcionarios, incluyendo presencia de vehículos cerca del colegio de su nieta y del domicilio familiar.

Márquez Pérez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (2021-2023), diputado y candidato presidencial en 2024, está detenido desde el 7 de enero de 2025. La CIDH otorgó medidas cautelares por riesgo grave a la vida e integridad del opositor de 62 años, oriundo de Maracaibo, Zulia.



La señora Merys Perfecta Torres de Sequea está desaparecida desde el 20 de septiembre de 2025, junto con su sobrina Ana Zoris Gutiérrez Torres, tras ser interceptadas por hombres encapuchados en Guatire, estado Miranda.



Estas cuatro personas son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, por medio de la Resolución 83/2025.

La Comisión solicita a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias; que estén aseguradas las condiciones de detención de acuerdo a los estándares internacionales aplicables; y que se informe si han sido imputados ante un tribunal.



La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.