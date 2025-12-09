Congresistas de Florida y activistas cubanos en Oslo para entrega del Nobel a María Corina (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos por Florida, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, ya están en Oslo, la capital de Noruega, como parte de la amplia delegación de personalidades del mundo que acompañarán a María Corina Machado, quien este 10 de diciembre recibe el Premio Nobel de la Paz 2025.

Salazar, quien representa al Distrito 27 del sur de la Florida en el Congreso, ya había anunciado su viaje a la ceremonia, lo cual calificó como uno de los “grandes honores” de su vida. “Poder estar al lado de ella, que para mí es la Simón Bolívar de estos tiempos, no solo de los venezolanos, sino de todo el Hemisferio”, dijo.

Este martes, en su cuenta en X, la representante republicana publicó un vídeo en Oslo junto a Ana Corina Sosa, la primogénita de Machado. “Qué honor conocer a la inteligente y valiente hija de María Corina. Estamos en Oslo para presenciar cómo su madre recibe el histórico Premio Nobel de la Paz”, escribió.

La hija de la líder venezolana le expresó su admiración a la congresista. “Me da mucha emoción verte en persona y conocerte”, le dijo. “Estamos todos muy emocionados por eso”, le respondió la joven cuando Salazar le habló de la emoción que sentía por ver a “su mamá, a quien hace muchos años no veo”, le manifestó la otrora presentadora y periodista.

Entretanto, el representante federal por el Distrito 28, Carlos Giménez, anunció que también estaba en Oslo para participar en la entrega del Nobel. “Estar en Noruega para reconocer a María Corina Machado es un recordatorio contundente de lo que realmente es el coraje”, aseguró el funcionario cubanoamericano.

“El coraje de María Corina nos inspira a todos y representa la esperanza de una Venezuela libre y democrática. Es un honor celebrar esta ocasión histórica en Oslo, rodeado de su familia y de otros defensores de la libertad”, publicó Giménez en su cuenta oficial en X.

“Viajaré a Oslo, para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia en la que se le entregará el Premio Nobel de la Paz”, dijo en un video la activista cubana Rosa María Payá. “Gracias por invitarme. Tu gesto no solo habla de tu generosidad, sino de la unidad de nuestras luchas. La libertad en Venezuela y en Cuba son una misma causa”, aseveró Payá.

“El triunfo de la democracia llegará muy pronto a Venezuela. Ese es un mensaje que trasciende fronteras. Este reconocimiento es para millones que no se rinden y allí estaré, acompañándola, y llevando conmigo a todos los cubanos que soñamos con la libertad”, añadió Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro cubanoamericano presente en Oslo es Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, con sede en Miami. En conversación con un equipo de Martí Noticias, Felipe destacó la protección que le otorga a Machado el ser poseedora del Premio Nobel de la Paz.

“Esta idea nació primero de la necesidad de proteger a María Corina. Ella y el movimiento libertador venezolano son extremadamente importantes no solamente para los venezolanos sino para los cubanos también. Ha sido un movimiento que ha inspirado a muchas personas a luchar por el bien”, aseguró.

Para este martes, el Instituto Nobel tenía planificada una Conferencia de Prensa de la galardonada, que fue “pospuesta” a última hora. “En este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz”, dijo una fuente a periodistas.