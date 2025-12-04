Presidentes latinoamericanos y una congresista de EEUU acompañarán a María Corina Machado a recibir el Nobel

Getting your Trinity Audio player ready...

Tres presidentes latinoamericanos y una congresista de EEUU han asegurado que acompañarán a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Hasta Oslo, la capital de Noruega, viajarán los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador, José Rafael Mulino, de Panamá, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, además de la congresista de Estados Unidos, la cubanoamericana María Elvira Salazar.

En sendos mensajes en la red social X, Machado agradeció a quienes ya han confirmado su presencia en la ceremonia, a la cual también viajaría la propia galardonada, según declaraciones recientes del Comité Nobel noruego.

El primer dignatario que aseguró su participación en Oslo fue el ecuatoriano Noboa, quien al agradecer la invitación escribió que la lucha de Machado “representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás”.



Machado replicó su publicación, agradeciéndole su presencia y asegurando que la entrega en Oslo “será un día histórico para la democracia de la región, en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela”, escribió en X.

A mediados de noviembre, el presidente panameño José Rafael Mulino anunció a los medios que había recibido una invitación para ser parte del evento y que la había aceptado. “Ahí estaré, para acompañar a esta guerrera de la democracia y la libertad”, dijo Mulino.

“Qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la Libertad”, le respondió Machado en su agradecimiento.

Entretanto, la cancillería del Paraguay confirmó que el presidente Santiago Peña también será parte de la comitiva internacional en Oslo, invitado por la Fundación Nobel y como reconocimiento a su defensa de la libertad y la democracia en Venezuela.

Al conocer sobre la participación del Presidente paraguayo, la premiada le agradeció “por acompañar a los venezolanos en esta jornada histórica para la democracia y la libertad de nuestra región. Será un gran honor”, publicó María Corina en su cuenta de X.

Este jueves, la representante cubanoamericana María Elvira Salazar anunció que también viajará a Oslo. “Es uno de los grandes honores de mi vida, acompañar a la Simón Bolívar de nuestros tiempos, una mujer con el corazón tan grande como Venezuela”, manifestó.

La líder venezolana también agradeció a la parlamentaria del sur de Florida, a quien calificó como una aliada crucial. “Tu compromiso con la democracia y la libertad ha sido vital, has estado hombro con hombro con nosotros”, le dijo.

En el pasado mes de octubre, el Comité Noruego del Nobel señaló que María Corina Machado había ganado el Premio de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

El régimen venezolano, a través de su fiscal general Tarek William Saab, advirtió que Machado sería considerada una “fugitiva” si viajaba para recibir el galardón. Sobre el viaje de los presidentes, el partido oficialista, PSUV, los tildó de “vagabundos” y “chulos”.