María Corina Machado a quienes ejecutan las órdenes de Maduro: "Venezuela y tus hermanos te esperan"

La líder opositora y Premio Noble de la Paz, María Corina Machado, publicó este sábado un nuevo mensaje dirigido a funcionarios civiles y militares en Venezuela que siguen ejecutando órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

El audio, difundido bajo el título “A quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen”, sostiene que los peores rehenes “son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie... La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre”

“Únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperan"”, comentó.

Machado mencionó el caso de Lewis Mendoza, uno de los “secuestrados por el régimen en el estado Trujillo”, y aseguró que el sufrimiento de su familia refleja el dolor del país. “El llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos… esos gritos de dolor no te abandonarán jamás”, sostuvo.

La activista insistió en que cada funcionario deberá rendir cuentas ante “la historia, la ley y el pueblo venezolano”, y llamó a evitar convertirse en “criminales ni vergüenza para sus familias”.

“El rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país”, dijo y aseguró que “30 millones” de venezolanos han decidido desafiar a un “régimen criminal que va de salida”.

“Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente”, agregó.

El mensaje fue publicado en medio de un aumento de tensiones en la región, marcado por la llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó haber tomado ya una decisión sobre Venezuela.

“Ya me decidí”, dijo Trump el viernes por la noche tras varias reuniones con altos mandos del Pentágono sobre las operaciones navales en la zona. La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales sobre el alcance o el objetivo de dichas maniobras.