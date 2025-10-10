María Corina Machado comparte con Trump la dedicatoria del Nobel

Getting your Trinity Audio player ready...

Este viernes, la líder opositora venezolana María Corina Machado decidió compartir la dedicatoria del Premio Nobel de la Paz con el presidente Donald Trump y el pueblo de Venezuela, agradeciendo al mandatario estadounidense por su “apoyo decisivo” a la a la causa democrática venezolana.

En su mensaje publicado en X (antes Twitter), Machado escribió:

“Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para culminar nuestra tarea: conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia”. Su dedicatoria a Trump coincidió con el anuncio del acuerdo de paz entre Hamás e Israel, negociado con mediación estadounidense, considerado un hito diplomático tras dos años de conflicto.

La repercusión de la noticia fue inmediata. La portavoz de la Casa Blanca compartió en su cuenta de X el artículo de prensa que recogía la dedicatoria de Machado, acompañado de un breve mensaje destacando “el liderazgo del presidente Trump en la defensa global de la libertad”.

El senador Rick Scott, aliado cercano de la causa venezolana, también reaccionó en la red social, subrayando los méritos del mandatario:

“A la luz del anuncio del Premio Nobel de la Paz de hoy, no podemos olvidar los logros del Presidente Trump. En solo unos meses, ha traído la paz al mundo, negociando acuerdos históricos para poner fin a guerras que han durado décadas. Sin mencionar que hemos visto a innumerables líderes mundiales apoyar su nominación para recibir este gran honor. Espero que el Comité tenga esto en cuenta al seleccionar al próximo ganador del premio, ¡debería ser @POTUS!”.

Un artículo publicado en el sitio digital Daily Caller, y que destaca la cuenta de X de la Casa Blanca, resalta cómo este gesto de Machado consolida una alianza simbólica entre la oposición venezolana y la administración estadounidense, y cómo el reconocimiento del Comité Noruego constituye un doble homenaje: a la valentía de la líder venezolana en su lucha pacífica por la democracia y al papel de Trump como artífice de acuerdos de paz y mediador global.