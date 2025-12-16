Honduras: incertidumbre dos semanas después de las elecciones presidenciales

Getting your Trinity Audio player ready...

Han pasado poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Honduras y aún no hay un ganador oficial, lo que ha aumentado el clima de tensiones en el país, con algunos sectores radicales llamando a protestas callejeras mientras organismos internacionales piden mantener la calma en la espera de los resultados oficiales.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) ha pausado en más de una ocasión la transmisión de las actas, pero finalmente el conteo llegó al el 99,8 %, en el cual mantiene la delantera el candidato por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura con el 40,54 %, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %.

La candidata oficialista Rixi Moncada, de LIBRE, quedó sigue rezagada en la tercera posición con apenas el 19 % de los votos.

Paralelo al conteo oficial, el CNE anunció que se iniciaría un “escrutinio especial” de unas 2 mil 700 actas que presentan inconsistencias, lo cual según las leyes hondureñas debe realizarse de manera separada; sin embargo, aún no se ha iniciado debido a que dos formaciones políticas no se han sumado a este proceso.

De acuerdo con medios locales en Honduras, los partidos Liberal y LIBRE no han acreditado a sus representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, las entidades encargadas de realizar este recuento. Además, el consejero de LIBRE, Marlon Ochoa, “no ha dado voto por escrito” para autorizar formalmente el escrutinio

Entretanto, la Misión de Observación Electoral de la OEA presentó un informe al Consejo Permanente del organismo interamericano, tras el despliegue en Honduras de 101 observadores de 19 nacionalidades, quienes visitaron 780 juntas receptoras de votos y 325 centros de votación en los 18 departamentos del país.

Encabezada por el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, la Misión constató que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y con una alta participación ciudadana; no obstante, los comicios han sido empañados por retrasos en el proceso de conteo y deficiencias tecnológicas en el procesamiento de resultados.

“Las autoridades electorales hondureñas han puesto de manera reiterada intereses partidistas por encima del éxito del proceso electoral”, dijo el excanciller Loizaga al referirse a “la circulación de narrativas de fraude provenientes de distintos actores políticos, las cuales han dañado la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática”, aseguró el reporte.

El pasado 30 de noviembre poco más de 6.5 millones de hondureños, en el país y su diáspora, estaban convocados para elegir al sucesor de la mandataria Xiomara Castro de Zelaya, que tomará posesión de la Casa Presidencial de Tegucigalpa a partir del próximo 27 de enero, para un periodo de cuatro años.