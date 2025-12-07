Conteo reñido, fallas técnicas y acusaciones de fraude marcan elecciones en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

Honduras vive una de las elecciones más reñidas de su historia reciente. Con más del 84 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportaba hasta este domingo un empate técnico entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 40,2 % de los votos a su favor, y Salvador Nasralla del Partido Liberal, con 39,4 %.

La diferencia entre los candidatos de derecha es menor de 25 mil votos, mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, sigue tercera con apenas el 19,3 %. El sistema hondureño no contempla segunda vuelta: el candidato más votado será presidente.

El proceso se desarrolla en un clima de polarización extrema, marcado por denuncias de fraude, fallas técnicas en la transmisión de resultados y acusaciones cruzadas entre partidos.

El CNE ha pausado la divulgación automática y realiza revisiones manuales, lo que podría retrasar la declaratoria oficial. En declaraciones a la prensa, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo que los retrasos en la divulgación del conteo de votos se deben a fallas “técnicas” de la empresa encargada de la transmisión de datos.

Hall advirtió que, de repetirse los comicios, el proceso electoral podría prolongarse hasta seis meses más, afectando el mandato constitucional.

Mientras, la votación se repite este domingo en San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, tras denuncias de irregularidades en los comicios del 30 de noviembre.

Observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea monitorean el proceso para evitar una crisis similar a la de 2017, cuando el retraso en el escrutinio derivó en violencia y muertes en varias localidades de Honduras.

Estas elecciones son decisivas para el rumbo del país. Tras cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, Honduras enfrenta violencia de pandillas, narcotráfico, pobreza superior al 60 % y desempleo elevado.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, buscaba mantener la agenda progresista, mientras que Asfura y Nasralla representan opciones conservadoras que prometen atraer inversiones y combatir la corrupción. La campaña de ambos estuvo marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado y la presunta influencia de actores externos.

La contienda ha tenido eco fuera del país. El presidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente a Asfura, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad”, y advirtió que EEUU podría retirar ayuda si no gana. También concedió un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en EEUU.

Analistas señalan que el resultado de estos comicios definirá no solo la política interna de Honduras sino también la relación con China, Taiwán y Estados Unidos, en un contexto geopolítico sensible para Centroamérica.



Entretanto, la demora en el conteo y la falta de transparencia han provocado protestas en la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades del país, mientras el partido oficialista Libre anuncia que impugnará los resultados.