Resultados preliminares de las elecciones en Honduras marcan un giro a la derecha

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras divulgó los primeros cortes del escrutinio tras las elecciones generales celebradas el domingo 30 de noviembre, en las que más de 6 millones de hondureños estaban habilitados para votar.

Con el 44,23 % de las actas procesadas, el candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, lidera la contienda presidencia,l con 597.184 votos (40,39 %). Muy cerca se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 579.626 votos (39,20 %), mientras que la oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), queda en tercer lugar con 287.166 votos (19,42 %).



Los resultados preliminares apuntan a un posible retorno de la derecha al poder, tras el gobierno de Xiomara Castro (Libre).

Estados Unidos ha seguido de cerca el proceso. El presidente Donald Trump respaldó públicamente a Nasry Asfura la semana pasada, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad” y advirtiendo que, si no gana, Washington podría recortar la ayuda al país.

La jornada electoral se desarrolló con alta participación —más de 2,8 millones de votantes— y sin incidentes graves, aunque se registraron denuncias de retrasos y problemas técnicos en la transmisión de datos.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga, denunció el domingo que cinco de sus observadores fueron impedidos de "ingresar al aula para seguir el conteo en su Junta Receptora de Votos, bajo distintos argumentos que no tienen respaldo en la ley".

"Recordamos que el recuento debe ser público y presenciarlo es parte esencial del trabajo de observación para el que nuestra misión fue convocada por el Estado de Honduras. Exigimos una pronta corrección por parte del CNE y de las Fuerzas Armadas", dijo Loizaga en un post en X.

El proceso ha estado marcado por la polarización política y por denuncias del Partido Libre sobre un presunto hackeo al sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), lo que ha generado tensión y llamados a la defensa del voto hasta el escrutinio completo.

El CNE dijo que continuará actualizando los datos en su portal oficial hasta completar el 100 % de las actas y emitir la declaratoria oficial. Por ahora, la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima, lo que mantiene la expectativa sobre el desenlace final.