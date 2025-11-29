Elecciones en Honduras: una abogada de izquierdas, un empresario conservador y un presentador de televisión centrista

Getting your Trinity Audio player ready...

Tres candidatos lideran las encuestas de cara a las elecciones presidenciales este 30 de noviembre en Honduras: una abogada de izquierdas, un empresario conservador y un presentador de televisión centrista.

Rixi Moncada representará al partido de Gobierno, LIBRE, mientras Nasry Asfura estará en la boleta por el Partido Nacional y Salvador Nasralla será la propuesta del Partido Liberal.

Asfura, de empresario a alcalde

Nasry Asfura, para algunos “Tito” Asfura y para otros “Papi a la Orden”, es un empresario que ganó las internas del Partido Nacional en marzo pasado, donde derrotó a la ex primera dama Ana García.

Asfura inició de joven los estudios de Ingeniería Civil pero no los terminó para dedicarse a la construcción, área donde logró posteriormente éxitos como empresario.

Su vida política comenzó en 1990, con cargos en administraciones locales, hasta que en el año 2010 se convirtió en el director del Fondo Hondureño de Inversión Social durante el gobierno de Porfirio Lobo.

Ya había llegado al Congreso Nacional ese mismo año como diputado por “Francisco Morazán”. El gran salto de su carrera política sucedió en 2014, cuando ganó las elecciones para la alcaldía de Tegucigalpa.

Como alcalde de la capital se desempeñó hasta 2022 y su gestión generó muchos elogios por sus obras de infraestructura. Para 2019 era uno de los políticos mejor valorados del país, según la prensa local.

Su plan de Gobierno lo define en cinco direcciones, como un “país cinco estrellas”: económica, social, gobernabilidad democrática, biodiversidad y conservación del Medio Ambiente y Política Exterior y Cooperación.

“Tito” Asfura recibió el respaldo público del presidente Donald Trump, quien lo calificó como “verdadero amigo de la libertad”. Trump le pidió al pueblo que vote por Asfura, con el único que dijo estar dispuesto a trabajar.

Moncada, la admiradora de Fidel Castro

En marzo de este 2025, Rixi Moncada ganó las primarias internas de su formación política LIBRE, frente a otro contrincante, el diputado Rasel Tomé. Obtuvo más del 90 por ciento de los votos.

En el momento de su elección se desempeñaba como secretaria de Defensa. Anteriormente había ocupado los máximos cargos en las secretarías de Finanzas, y de Trabajo y Seguridad Social.

Su formación inicial es en el magisterio, que lo ejerció durante siete años. Luego se licenció como abogada penalista y trabajó como jueza y docente universitaria, hasta que se abrió camino en la política al ser parte del gabinete de Manuel “Mel” Zelaya en 2006.

Tras ser removido del poder “Mel” Zelaya, Rixi fue una feroz defensora del regreso del expresidente, junto a quien fundó el partido político por el cual este 30 de noviembre aspira ganar la presidencia de Honduras.

Su plan de Gobierno quiere “refundar el Estado” con una “Democratización de la Economía”. Se define como “revolucionaria, democrática, socialista, profundamente económica, y es irreversible”.

En redes sociales circula un video donde Moncada asegura no solo admirar a Cuba, a su modelo político y económico, sino al dictador Fidel Castro, a quien definió firmemente como “líder histórico y revolucionario”.

Nasralla, el “tercer candidato”

Salvador Nasralla es una cara conocida para los hondureños. Durante más de 40 años ha estado en la televisión como presentador de eventos, entre ellos el Miss Honduras, y de programas exitosos como X-0 da Dinero.

Nasralla ganó las elecciones primarias del Partido Liberal en marzo pasado, frente al diputado Jorge Luis Cálix. Es la tercera vez que busca la presidencia de Honduras.

En su adolescencia se dedicó al periodismo radial y realizó estudios de teatro y televisión, pero finalmente se graduó como ingeniero civil industrial en una Universidad en Chile, donde vivió unos años.

Su vida política comenzó en 2011, cuando co-fundó el Partido Anticorrupción, con el cual se presentó a las presidenciales de 2013. Hacia 2017 volvió a la boleta, como candidato de una alianza entre LIBRE y PINU.

En ambas ocasiones no resultó ganador, en medio de denuncias de fraude. En 2021, tras un acuerdo con LIBRE, es nombrado “primer designado” por Xiomara Castro, de quien tomó distancia desde el principio.

Nasralla se presenta como una alternativa. “Ni el robo de antes, ni la corrupción de ahora” promociona en su página web de campaña, donde asegura, además, tener las manos limpias de cara a las elecciones.