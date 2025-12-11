Rechaza la OEA llamados a protestas para revertir el orden público tras elecciones en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó las convocatorias para alterar el orden público en Honduras tras los reiterados llamados de sectores de izquierda a protestas por supuestas irregulares en la transmisión de datos de las recientes elecciones presidenciales.

En un comunicado, la organización panamericana afirma que este tipo de acciones “cuando aún se desarrollan los escrutinios que define la ley, representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular”, aseguró.

La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, presidida por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, pidió a las fuerzas de seguridad que resguarden el material electoral. “Las Fuerzas Armadas deben continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral”, escribió.

La entidad interamericana, que celebrará el próximo lunes una reunión extraordinaria para analizar el proceso, hizo un llamado a las autoridades electorales hondureñas a “agilizar el conteo de votos y garantizar su transparencia”, toda vez que exhortó a las partes a esperar los resultados.

El pasado 30 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras, donde cinco candidatos competían por llegar a la Casa Presidencial de Tegucigalpa, entre ellos Nasry Asfura, del Partido Nacional, Salvador Nasralla, del Partido Liberal y Rixi Moncada, de LIBRE.

Aún el Consejo Nacional Electoral no ha declarado a un ganador, pues no ha finalizado el conteo de votos, en medio de denuncias de irregularidades en la transmisión de datos, que ha sido detenida y puesta en marcha nuevamente en más de una ocasión debido a fallas del sistema.

Hasta el momento, el candidato Asfura lidera la contienda, seguido de cerca por Nasralla, con Moncada separada de ambos por 20 puntos, lo que ha generado llamados de protestas por sectores del oficialismo, que aluden a un “fraude” como pretexto al pésimo desempeño de su candidata.

De acuerdo con las leyes del país, la autoridad electoral tiene hasta 30 días para informar los resultados oficiales. En este tiempo de conteo, “la Misión de Observación Electoral de la OEA continuará dando seguimiento al proceso, en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana”, finaliza el comunicado de la OEA.