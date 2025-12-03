Salvador Nasralla toma delantera en elecciones en Honduras

Getting your Trinity Audio player ready...

El candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, remontó luego de reiniciarse el conteo de votos en las elecciones presidenciales en Honduras, dejando por detrás a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y a la izquierdista Rixi Moncada en tercera posición.

En el más reciente parte del Consejo Nacional Electoral, Nasralla sobrepasó el millón de votos, equivalente al 40.28 por ciento del total escrutado, mientras que Asfura pasó al segundo lugar, con el 39.63 por ciento de boletas favorables.

Relegada al tercer lugar, con el 19 por ciento de los votos, se mantiene la candidata oficialista Rixi Moncada, autoproclamada “socialista democrática” y quien representaba la continuidad del gobierno de Xiomara Castro y el expresidente Manuel “Mel” Zelaya.

En la elección de Diputados para el Congreso, el Partido Nacional es la principal fuerza, con 50 bancadas, seguido por el Partido Liberal con 40 y LIBRE con 34 curules. Dos partidos minoritarios aseguran dos asientos parlamentarios cada uno.

De un padrón electoral de 6.5 millones de votantes, de acuerdo con las autoridades electorales hondureñas cerca de 3.7 millones ejercieron el voto, lo que constituye un hito en un país con altos números de abstencionismo en procesos electorales.

Las encuestas previas a la jornada electoral inclinaban las preferencias por tres candidatos: Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla. Desde un primer momento, Asfura y Nasralla se distanciaron de Moncada, peleando entre ellos por la presidencia.

Salvador Nasralla es un presentador de televisión con más de 40 años de experiencia en la industria. Ha buscado la presidencia de Honduras en varias ocasiones. Durante dos años se desempeñó como “designado presidencial” de Xiomara Castro de Zelaya.

Nasry “Tito” Asfura es un empresario del área de la construcción, y fue alcalde de la ciudad capital, Tegucigalpa. Días antes de la elección, recibió el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo calificó como un “verdadero amigo de la libertad”.

De seguir la actual tendencia, entre Nasralla y Asfura está el futuro inquilino de la Casa Presidencial de Tegucigalpa, que asumirá el cargo de presidente de Honduras el próximo 27 de enero, para sustituir a la actual mandataria Xiomara Castro.