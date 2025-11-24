Getting your Trinity Audio player ready...

Líderes del exilio venezolano en el sur de la Florida reaccionaron este lunes a la designación del Cártel de los Soles, en Venezuela, como una “Organización Terrorista Extranjera” por el Departamento de Estado de EEUU.

En conversación con Martí Noticias, el militar retirado José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), aseguró que la medida es un paso importante para justificar acciones dentro de Venezuela.

“Por supuesto que esto va a aumentar las tensiones, pues permitirá que se pueda involucrar una mayor cantidad de armamento, tropas y equipos para combatir el narcotráfico”, dijo en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Las acciones se realizan, “específicamente, en la zona donde salen la mayor cantidad de embarcaciones desde el oriente venezolano hacia Centroamérica, México y Estados Unidos”, destacó Colina.

Entretanto, el exiliado venezolano Ernesto Ackerman, presidente de “Independent Venezuelan-American Citizens” (IVAC, por sus siglas en inglés) opinó que la designación forma parte de un acertado endurecimiento de las políticas de la administración del presidente Donald Trump hacia al régimen de Nicolás Maduro y, en particular, del Cártel de los Soles.

“Es una oportunidad más que le están dando a Maduro y sus secuaces para que se retiren de Venezuela; liberar el país sin tener que ir a mayores consecuencias”, dijo.

Justo antes de anunciarse la intención de designar al Cártel de los Soles como “Organización Terrorista Extranjera”, al responder preguntas de los medios, el presidente Trump confirmó que “Venezuela quiere hablar”.

Sobre estas supuestas conversaciones, Colina es escéptico.

“Si es para fijar plazos y condiciones de la salida de Maduro del poder, sería beneficioso, pero si es solo un diálogo para ganar tiempo, sería nefasto, pues permitiría que un narcotraficante se siente a hablar con el líder de la primera democracia del mundo”, aseveró.

“La única negociación posible entre el presidente Trump y Maduro es ‘cuándo te vas y para dónde te vas’. Si Maduro decide irse por las buenas, bienvenido sea, que se vaya a donde le dé la gana y así liberaremos Venezuela”, apuntó Ackerman.

“Prefiero que se traten de negociaciones finales, con toda la amenaza que tiene actualmente Maduro en su cabeza”, acotó.

Con la publicación, este 24 de noviembre, en el Registro Federal, el Departamento de Estado designó oficialmente al Cártel de los Soles como una “Organización Terrorista Extranjera”, lo cual conlleva consecuencias legales, financieras y diplomáticas significativas para el grupo y las entidades vinculadas.

En esta lista ya se encuentran Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, el ELN colombiano y varios cárteles mexicanos, entre ellos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y La Nueva Familia Michoacana, además de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua.