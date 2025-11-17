EEUU declarará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera

Getting your Trinity Audio player ready...

El Gobierno de Estados Unidos declarará el próximo 24 de noviembre como Organización Terrorista Extranjera (OTE) al Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus vínculos con las autoridades de Venezuela.

"Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su cuenta de X.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el grupo narcoterrorista ha penetrado todos los niveles de gobierno en Venezuela, incluidas las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los poderes legislativo y judicial.

"Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela", afirmó Rubio.



El secretario de Estado subrayó que el Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo el hemisferio.

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", concluyó Rubio.



El comunicado aclara que la actual medida se toma de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Las designaciones de organizaciones delictivas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal.



El Cártel de los Soles fue designado previamente por el Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224.

El anuncio se produce horas después que el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, cruzó el Paso de Anegada y entró en el Mar Caribe, según informó la Armada estadounidense.



"Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región", declaró el domingo almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM).