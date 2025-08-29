Marco Rubio visita sede del Comando Sur en Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este viernes la sede del Comando Sur (SouthCom) en Doral, Florida, donde se reunió con el almirante Alvin Holsey y otros líderes militares para discutir los desafíos de seguridad en América Latina y el Caribe.

“Tuvimos el honor de recibir hoy a Marco Rubio en la sede del Comando Sur. El Secretario Rubio se reunió con el Comandante del Comando Sur, Almirante Alvin Holsey, y los líderes del comando para hablar sobre la seguridad en Latinoamérica y el Caribe y las prioridades de Estados Unidos en nuestra región”, informó en X el organismo.

El Comando Sur, con sede en Miami, es responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Central, Sudamérica y el Caribe —excepto México— y coordina misiones de asistencia humanitaria, operaciones antinarcóticos y respuesta a desastres.

En las últimas semanas Washington ha intensificado su despliegue naval en el Caribe contra organizaciones criminales transnacionales, incluidos el cartel de Sinaloa, la banda Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles, de origen venezolano.

La flotilla desplegada por Estados Unidos incluye un buque anfibio con 2.500 marines, un crucero, destructores, y unidades de desembarco, además de los helicópteros y agentes especializados en interdicción de drogas.

La visita de Rubio al Comando Sur se produce antes de su gira a a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre, que según el Departamento de Estado busca “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.