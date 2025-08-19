EEUU dispuesto a utilizar "todos los recursos" para frenar drogas de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos ha asegurado este martes que está preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico procedente de Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en su rueda de prensa habitual que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela.

“Está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo la vocera presidencial cuando se le preguntó sobre los informes del envío de embarcaciones militares al límite del mar territorial de Venezuela.

Leavitt reiteró que el "régimen" de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela.

"El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país", insistió Leavitt.

El lunes, la agencia Reuters y otros medios informaron que tres destructores estadounidenses llegarán a las costas de Venezuela esta semana como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

En una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, añadiendo que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”.

A principios de mes, el gobierno estadounidense duplicó a 50 millones de dólares la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (anunciada a principios de este año.

Washington justificó esta decisión, según la Fiscalía, porque "la Administración de Control de Drogas ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio" dirigente venezolano, mientras que su cartera "ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más".