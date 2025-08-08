Recompensa por Maduro asciende a 50 millones de dólares

Getting your Trinity Audio player ready...



La recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que conduzca al arresto del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido duplicada esta semana a 50 millones de dólares, según anunció el jueves Pam Bondi, fiscal general de EEUU.

"Si tiene información, comuníquese con la DEA por teléfono (voz, WhatsApp, Signal, Telegram o mensaje de texto) al +1-202-681-8187 o por correo electrónico. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, también puede visitar la Embajada o el Consulado de Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local de la DEA", orientaron las autoridades estadounidenses.

Bondi afirmó que el líder chavista es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”

Por otra parte, alertó que “el régimen de terror de Maduro continúa” y que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Maduro no escapará de la justicia”.



La fiscal también señaló vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

La Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha "incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus allegados, con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano", indicaron las autoridades de EEUU.

El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos, incluyendo dos jets privados y nueve vehículos.

El Departamento de Estado acusó ese mismo día a Maduro por haber estrangulado la democracia desde 2020 y de haberse aferrado al poder en Venezuela.

"Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello. Estados Unidos se ha negado a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones de 2024 y no lo reconoce como presidente de Venezuela", indicó un comunicado de la cancillería estadounidense.

El canciller venezolano, Yvan Gil, calificó la nueva recompensa de "patética" y dijo que se trataba de una "desesperada distracción" por el caso de Jeffrey Epstein.

"La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", afirmó Gil.

También el jueves, otra ficha buscada por EEUU, el actual Ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la desarticulación de un plan terrorista y que hasta el momento hay 13 detenidos por ser principales sospechosos en el cas0.



