Informe de Inteligencia cita a Cuba entre principales fuentes de reclutamiento de Rusia

Getting your Trinity Audio player ready...

Oleg Ivashchenko, el jefe de la inteligencia exterior ucraniana señaló esta semana a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento de Rusia en su guerra contra Ucrania.

Las isla aparece junto a los estados "postsoviéticos" como Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, así como Kenia y China, como uno de los mayores proveedores de efectivos militares para el Kremlin en su invasión a Ucrania, dijo el teniente general, una figura clave en la estrategia informativa y de seguridad del Estado de Ucrania.

"Rusia continúa involucrando sistemáticamente a ciudadanos extranjeros en la guerra contra Ucrania. Solo en diciembre, la inteligencia extranjera identificó a más de 150 extranjeros de 25 países reclutados en el ejército ruso. Unos 200 más se preparan para unirse a las Fuerzas Armadas rusas", declaró el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

El oficial mencionó las recompensas económicas, la facilidad para la obtención de la ciudadanía y la amnistía para los convictos como las principales motivaciones para los extranjeros que se enrolan en el conflicto bélico.

"Moscú se aprovecha deliberadamente de la inestabilidad económica de los países pobres y de las limitadas vías de migración legal, convirtiendo estos factores en un medio de control y presión", enfatizó el jefe de la inteligencia.

Por otra parte, destacó que la participación de extranjeros tiene un claro trasfondo político: Moscú busca presentar la guerra como un conflicto que trasciende los límites de la confrontación bilateral.

“La presencia de ciudadanos de China, Cuba o países africanos se utiliza activamente en la propaganda como prueba del apoyo del mundo no occidental”, enfatizó Ivashchenko.

Aspectos del Informe del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, fueron divulgados por Volodymyr Zelenskyy.

"Primero: los intentos de Rusia de eludir las sanciones internacionales contra sus empresas energéticas. Están utilizando propietarios temporales y numerosos esquemas legales ficticios", escribió el presidente ucraniano.

Además citó el despliegue del sistema de misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) desarrollado por Rusia, conocido como "sistemas Oreshnik" en territorio bielorruso.

Por último, Ivashchenko alertó sobre el estado de la producción militar rusa y su cooperación con empresas y entidades de otros países, como China que podrían estar proporcionando datos de inteligencia espacial.