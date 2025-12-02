Ucrania pide a Londres sancionar a Cuba por apoyar con mercenarios la agresión rusa 

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Merezkho, pidió al Reino Unido sancionar al régimen de La Habana por el envío de mercenarios para apoyar a Rusia en la agresión a su país, según informó a Martí Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

En una reunión bilateral extraordinaria entre las Comisiones de Relaciones Exteriores de los parlamentos del Reino Unido y Ucrania, Merezkho se refirió a la presencia de soldados extranjeros en las filas rusas y expresó que no entendía cómo era posible que la Unión Europea cooperara económicamente con el régimen castrista.

El funcionario ucraniano añadió que una expresión de solidaridad entre las naciones democráticas sería aplicarle sanciones a los regímenes totalitarios que cooperan con la agresión rusa.

“Oficialmente, Cuba dice que no tiene nada que ver con esto, pero entendemos que Cuba es un Estado totalitario, y no podrían venir a luchar sin el permiso de las autoridades cubanas. Ese es otro gran problema: que los regímenes totalitarios tienen solidaridad entre ellos, así que deberíamos tener solidaridad entre países democráticos”, dijo el parlamentario ucraniano.



Merezkho pidió cambios en la relación del viejo con la dictadura de La Habana y sanciones en conjunto, ya que, bajo el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), la Unión Europea continúa financiando a instituciones y negocios de Cuba.

Actualmente, la UE financia 80 proyectos de desarrollo en Cuba por unos 155 millones de euros, a pesar de que el régimen ha violado los acuerdos de derechos humanos contemplados en el artículo 1 del ADPC y amenaza la integridad de Europa en su alianza con Rusia.



Como parte del Club de París, el Reino Unido ha participado en las negociaciones con la dictadura castrista para condonarles 8,500 millones de los 11 mil 100 millones de la deuda de Cuba con Europa acumulada desde 1986.

Y, desde el 2019, ese mismo Club de París le ha otorgado moratorias y reajustado el calendario de pagos ante la incapacidad del régimen para afrontar sus compromisos.

Desde el comienzo de la agresión rusa a Ucrania, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha condenado ante foros internacionales y parlamentos el envío de mercenarios por el régimen castrista para unirse al ejército ruso y ha pedido el fin de los fondos y concesiones financieras por parte de países europeos a la dictadura.