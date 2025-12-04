"Todo queda suspendido": abogada explica pausa a trámites migratorios en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El reciente memorándum emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha generado un clima de incertidumbre entre miles de inmigrantes, especialmente entre aquellos provenientes de los 19 países catalogados como de “preocupación”, entre los que figuran Cuba y Venezuela.

El documento establece la suspensión temporal de varios trámites migratorios mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva de antecedentes y medidas de seguridad.

“Este memorándum también incluye otros beneficios pendientes, y aquí el alcance es mucho más general. No solo afecta solicitudes de asilo, sino también residencias en trámite, peticiones familiares, permisos de empleo y otros beneficios", dijo a Martí Noticias la abogada experta en inmigración Elizabeth Amarán, quien ofreció un análisis detallado sobre las implicaciones legales y prácticas de este memorándum.

"Esta parte es drástica, porque muchas personas dependen de estos documentos para trabajar, mantener su estatus o renovar licencias de conducir. Bajo este memorándum, todo queda suspendido temporalmente”, agregó.

Consultada sobre las recomendaciones para las personas afectadas, la abogada insistió en mantener la calma: “Cada país tiene derecho a revisar sus pautas de seguridad nacional y a verificar que quienes ingresan no representen un riesgo para su comunidad. Esto es temporal”.

Asimismo, Amarán señaló que la revisión incluirá beneficios ya aprobados para quienes ingresaron después del 20 de enero de 2021.

“Eso significa que incluso personas que ya recibieron sus tarjetas de residente podrían quedar sujetas a una reevaluación. Sin embargo, el que no la debe, no la teme. El enfoque será identificar a quienes representen una amenaza real para la sociedad estadounidense”.

EEUU pausó esta semana “todos los trámites migratorios” para ciudadanos de 19 países. La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria tras el ataque de un afgano en Washington DC por que causó la muerte de una miembro de la Guardia Nacional.

La lista de países afectados incluye a Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, y Yemen.