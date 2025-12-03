EEUU suspende trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El gobierno del presidente Donald Trump pausó “todos los trámites migratorios” para ciudadanos de 19 países considerados de “preocupación”, incluidos Cuba y Venezuela, según un memorando interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado esta martes.

La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria tras el ataque perpetrado la semana pasada en Washington DC por un afgano que había recibido asilo en Estados Unidos y que causó la muerte de una miembro de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el memorando, se someterán a revisión todos los procesos migratorios pendientes de nacionales de esos 19 países, entre ellos solicitudes de residencia, reemplazo de tarjetas de residente, procesos de naturalización y permisos de viaje.

"Este memorándum exige que todos los extranjeros que cumplan estos criterios sean sometidos a un proceso de revisión exhaustivo”, incluyendo “una posible entrevista y, si es necesario, una nueva entrevista” para evaluar riesgos a la seguridad nacional o motivos de inadmisibilidad.

USCIS había adelantado que el gobierno está realizando “una examinación a gran escala y rigurosa de cada tarjeta verde” para inmigrantes de estos países, así como la suspensión temporal de decisiones sobre peticiones de asilo.

La lista de países afectados —que ya estaban sujetos a prohibiciones o restricciones de viaje anunciadas a mediados de año— incluye Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, y Yemen.