Reunión clave entre Rubio y Umerov busca una paz duradera en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se reúnen este domingo, 30 de noviembre, en la Florida, para continuar las conversaciones sobre el futuro de Ucrania y el fin de la guerra.



En declaraciones antes del encuentro, Rubio subrayó que el objetivo no es únicamente detener el conflicto, sino garantizar que Ucrania permanezca “soberana, independiente y con una oportunidad real de prosperidad”.

“No se trata solo de poner fin a una guerra. Se trata de poner fin a una guerra de forma que se cree un mecanismo y una vía de avance que les permita ser independientes y soberanos, y no volver a tener otra guerra, y crear prosperidad para su pueblo”.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que el fin de la guerra debe abrir un camino que permita reconstruir el país y sentar las bases para un progreso económico extraordinario.



Por su parte, Umerov agradeció el liderazgo estadounidense y la iniciativa del presidente Trump para impulsar la paz.

El representante ucraniano destacó los avances logrados en los últimos diez meses y reiteró que las conversaciones se centran en la seguridad, la reconstrucción y la prevención de futuras agresiones contra su país. “Estados Unidos nos escucha, nos apoya y camina a nuestro lado”, afirmó.

En un post en X, Umerov dijo que mantiene contacto constante con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy sobre los avances de la reunión. "Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra", subrayó.

Ambas partes expresaron confianza en que la reunión sea productiva y contribuya a consolidar los esfuerzos hacia una paz duradera y una Ucrania próspera.

La semana pasada el presidente Donald Trump anunció una reunión en los próximos días entre su enviado especial Steve Witkoff y el mandatario ruso Vladimir Putin. Trump aseguró que EEUU sostiene "algunas conversaciones con Rusia", y que "Ucrania lo está haciendo bien", en referencia a las negociaciones de paz.