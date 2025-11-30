Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Reunión clave entre Rubio y Umerov busca una paz duradera en Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne en Florida con una delegación de Ucrania encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de ese país, Rustem Umerov.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne en Florida con una delegación de Ucrania encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de ese país, Rustem Umerov.

Sumario

  • El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se reúnen este 30 de noviembre para discutir el futuro de Ucrania y el fin de la guerra.
  • Antes del encuentro, Rubio destacó que el objetivo es garantizar una Ucrania soberana, independiente y con oportunidades de prosperidad, además de detener el conflicto.
Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, se reúnen este domingo, 30 de noviembre, en la Florida, para continuar las conversaciones sobre el futuro de Ucrania y el fin de la guerra.

En declaraciones antes del encuentro, Rubio subrayó que el objetivo no es únicamente detener el conflicto, sino garantizar que Ucrania permanezca “soberana, independiente y con una oportunidad real de prosperidad”.

“No se trata solo de poner fin a una guerra. Se trata de poner fin a una guerra de forma que se cree un mecanismo y una vía de avance que les permita ser independientes y soberanos, y no volver a tener otra guerra, y crear prosperidad para su pueblo”.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que el fin de la guerra debe abrir un camino que permita reconstruir el país y sentar las bases para un progreso económico extraordinario.

Por su parte, Umerov agradeció el liderazgo estadounidense y la iniciativa del presidente Trump para impulsar la paz.

El representante ucraniano destacó los avances logrados en los últimos diez meses y reiteró que las conversaciones se centran en la seguridad, la reconstrucción y la prevención de futuras agresiones contra su país. “Estados Unidos nos escucha, nos apoya y camina a nuestro lado”, afirmó.

En un post en X, Umerov dijo que mantiene contacto constante con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy sobre los avances de la reunión. "Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra", subrayó.

Ambas partes expresaron confianza en que la reunión sea productiva y contribuya a consolidar los esfuerzos hacia una paz duradera y una Ucrania próspera.

La semana pasada el presidente Donald Trump anunció una reunión en los próximos días entre su enviado especial Steve Witkoff y el mandatario ruso Vladimir Putin. Trump aseguró que EEUU sostiene "algunas conversaciones con Rusia", y que "Ucrania lo está haciendo bien", en referencia a las negociaciones de paz.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG