Rubio destaca avances significativos en negociaciones para la paz en Ucrania

El Secretario de Estado Marco Rubio calificó como “las reuniones más productivas y significativas” hasta la fecha las conversaciones de este fin de semana en Ginebra, Suiza, como parte del proceso para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, con mediación de Estados Unidos.



En una breve comparecencia ante la prensa, Rubio explicó este domingo que las delegaciones lograron revisar “punto por punto” los temas más relevantes y que se hicieron “buenos progresos” en la búsqueda de consensos.

“Tenemos un trabajo sólido, construido sobre aportes de todas las partes involucradas, y estamos haciendo ajustes para reducir diferencias y acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como Estados Unidos se sientan cómodos”, afirmó.

Rubio subrayó que cualquier acuerdo deberá ser aprobado por el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy, aunque se mostró optimista: “Me siento muy confiado en que eso suceda, dado el progreso que hemos logrado”.



También reconoció que la parte rusa sigue siendo un factor clave, pero aseguró que en los últimos nueve meses se han obtenido “informaciones sustanciales sobre lo que realmente les importa”.



Rubio concluyó que esta fue una reunión muy significativa, "probablemente la mejor que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde que asumimos el cargo en enero”, señaló, aunque advirtió que “aún queda trabajo por hacer”.