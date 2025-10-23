EEUU impone nuevas sanciones a Rusia por su falta de compromiso con la paz en Ucrania

Getting your Trinity Audio player ready...

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de nuevas sanciones contra Rusia, en respuesta a su continua negativa a comprometerse seriamente con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.



Las medidas adoptadas intensifican la presión sobre el sector energético ruso y buscan debilitar la capacidad del Kremlin para financiar su maquinaria bélica y sostener su economía.

El gobierno estadounidense reafirmó su compromiso con una resolución pacífica del conflicto, subrayando que una paz duradera depende de la voluntad de Rusia de negociar de buena fe.

“El momento de detener los asesinatos y declarar un alto el fuego inmediato es ahora”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.



“Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sanciona a las dos principales compañías petroleras rusas que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. Estamos preparados para tomar medidas adicionales si es necesario, en apoyo al esfuerzo del presidente Trump por poner fin a otra guerra. Instamos a nuestros aliados a sumarse y cumplir con estas sanciones”, añadió.



Las sanciones afectan directamente a Rosneft y Lukoil, las dos mayores empresas petroleras de Rusia, que ahora han sido oficialmente designadas por operar en el sector energético de la economía rusa, conforme a la Orden Ejecutiva 14024.

Ambas compañías desempeñan un papel clave en la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas tanto en Rusia como a nivel internacional.



Además, la OFAC ha designado a varias subsidiarias de Rosneft y Lukoil con sede en Rusia. Todas las entidades que sean propiedad directa o indirecta en un 50% o más por parte de Rosneft y Lukoil quedan bloqueadas bajo la misma orden ejecutiva, incluso si no han sido específicamente designadas por la OFAC.