EEUU reduce validez de permisos de trabajo para reforzar verificaciones de seguridad

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reducirá de cinco años a 18 meses la validez máxima de los permisos de trabajo para varias categorías de inmigrantes, una medida que, según la agencia, permitirá realizar verificaciones de antecedentes más frecuentes en medio de crecientes preocupaciones de seguridad.

La medida afecta a refugiados, personas con asilo aprobado o pendiente, solicitantes de ajuste de estatus y extranjeros que buscan suspensión o cancelación de deportación.

USCIS explicó que las ventanas de validez más cortas obligarán a revisiones periódicas de identidad y antecedentes.

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, dijo el director de la agencia, Joseph Edlow.

La normativa forma parte de un grupo de medidas tras el reciente tiroteo en Washington, donde un inmigrante afgano agredió a dos miembros de la Guardia Nacional.

“Tras el ataque… queda aún más claro que el USCIS debe realizar una verificación de antecedentes frecuente de los extranjeros”, señaló Edlow.

La implementación de la One Big Beautiful Bill, promulgada este año, fijará un máximo de un año de vigencia para permisos de trabajo emitidos a categorías bajo libertad condicional y Estatus de Protección Temporal (TPS). Ese límite se aplicará al plazo de vigencia del permiso o al final del periodo de TPS o de la libertad condicional, lo que ocurra primero.

El límite anual también afectará a otros grupos, entre ellos los cónyuges de empresarios extranjeros que obtienen un permiso temporal bajo el Programa de Permisos Internacionales. Estas restricciones aplicarán a solicitudes pendientes o presentadas a partir del 22 de julio de 2025.