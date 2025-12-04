Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez emitieron una declaración conjunta esta semana tras el anuncio de la suspensión de trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela.

El memorando, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado el martes, ordena la revisión de todas las solicitudes pendientes —incluidas peticiones de residencia, naturalización, permisos de viaje y reemplazos de tarjetas de residente— para determinar riesgos potenciales. Según el documento, “todos los extranjeros que cumplan estos criterios serán sometidos a un proceso de revisión exhaustivo”, que podría implicar entrevistas adicionales “si es necesario”.

En su declaración conjunta, Díaz-Balart y Giménez afirmaron que este es el resultado de problemas acumulados durante la administración anterior.

“El abandono imprudente de la seguridad fronteriza por parte de la administración Biden y su falla sistémica para verificar rigurosamente a cerca de 10 millones de personas representaron una traición a la seguridad nacional y una amenaza directa contra la vida de los estadounidenses”, señalaron.

Ambos congresistas dijeron que durante años advirtieron sobre riesgos asociados a procesos de verificación insuficientes. “Hoy, desafortunadamente, enfrentamos los resultados de esa negligencia”.

En su declaración citaron, entre otros, el asesinato de la estudiante Laken Riley en Georgia, la muerte de Jocelyn Nungaray en Texas, el atentado frustrado del Día de las Elecciones de 2024 y el asesinato de un soldado de la Guardia Nacional en Washington. También mencionaron el caso de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, un piloto cubano acusado recientemente de fraude migratorio, como ejemplo de explotación del sistema.

La lista de países afectados —que ya estaban sujetos a prohibiciones o restricciones de viaje anunciadas a mediados de año— incluye Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, y Yemen.