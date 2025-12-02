Exjefe de la Juventud Comunista es arrestado en Miami al regresar de un viaje a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Yuniel Báez Pedrera, quien durante más de una década estuvo al frente de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en La Habana, fue arrestado la semana pasada a su regreso de uno de sus múltiples viajes a Cuba, según confirmaron autoridades estadounidense a Martí Noticias.

Báez, de 46 años, permanece detenido en Krome, el principal centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, según registros públicos y deberá comparecer ante un juez de inmigración en las próximas semanas, luego de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias en su solicitud de residencia permanente.

La acusación preliminar, según estas fuentes, señala que habría ocultado u omitido información clave sobre su pasado político como dirigente del régimen cubano, lo cual constituye un posible fraude migratorio.

Un dirigente del sistema convertido en empresario en Florida

Báez Pedrera ingresó a Estados Unidos por la frontera sur el 11 de septiembre de 2022, solicitando refugio político del mismo régimen al que sirvió públicamente durante años. Desde entonces se estableció en Gainesville, Florida, donde obtuvo la residencia permanente, de acuerdo con personas cercanas al caso.

Menos de dos años después de su llegada, el exdirigente se reinventó como empresario. En abril de 2024, él y su esposa, Yanisleidy Domínguez Peña, registraron la compañía Pa’La Familia LLC, dedicada al envío internacional de paquetes, venta de boletos de avión y trámites de documentos. En redes sociales promocionaban además combos de alimentos para Cuba, un negocio en expansión debido a la crisis alimentaria en la isla.

En ese momento, Martí Noticias intentó contactar a Báez en los números asociados a la empresa, pero un hombre que respondió aseguró que ese teléfono “no le pertenecía”. Poco después, se eliminaron todas las redes sociales del ex dirigente.

Viajes frecuentes a Cuba y alerta de inmigración

De acuerdo con las fuentes consultadas, Báez realizó “varios viajes recientes a Cuba”, pese a haber solicitado refugio en Estados Unidos. Su último viaje, ocurrido hace pocos días, culminó con su arresto a su llegada a EEUU.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Martí Noticias sobre el caso.

El abogado de inmigración Ismael Labrador, quien trabaja en Florida, dijo que la residencia permanente puede ser revocada si las autoridades demuestran que se cometió "fraude" en el proceso de solicitud.

"Por membresía en el Partido Comunista de Cuba o la Unión de Jóvenes Comunistas las personas son inadmisibles para obtener una residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano", explicó el abogado.

"Se puede pedir un perdón migratorio, pero para ello usted debe demostrar que estaba obligado por un motivo de trabajo o de otro tipo a mantener esa pertenencia", dijo.

Mientras avanza el proceso, Báez Pedrera permanecerá bajo custodia de inmigración. Si un juez determina que mintió u ocultó información relevante, podría enfrentar la revocación de su residencia, un posible proceso de deportación y la prohibición de reingresar a Estados Unidos, dijo Labrador.

Un pasado político que intentó borrar

Durante su etapa en la UJC, Báez fue un rostro recurrente en los medios estatales y en los actos oficiales de la dictadura. En 2013 declaraba que los jóvenes cubanos se “incorporaban más al proceso revolucionario”, y en 2015 afirmó que la juventud comunista era “el alma de la nación”.

Tras llegar a Estados Unidos, eliminó de sus redes sociales toda referencia a su militancia comunista, un patrón frecuente entre exfuncionarios del régimen que se acogen a beneficios migratorios estadounidenses.

No existe registro público de que Báez haya roto con el gobierno cubano ni explicado su cambio de postura.

El caso de Báez Pedrera no es aislado. Martí Noticias ha documentado en los últimos meses un incremento de exdirigentes, funcionarios, fiscales, jueces y propagandistas del régimen cubano que ingresan a Estados Unidos, en muchos casos ocultando su historial político o minimizando su rol dentro de la estructura de poder.

Entre los casos más recientes: están Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo íntimo del nieto de Raúl Castro, quien pidió asilo en 2022 y abrió una empresa de envíos a Cuba y Orlando Ernesto Pérez Núñez, expresidente del Movimiento Juvenil Martiano, quien ingresó bajo el programa CBP One y reside en Kentucky.



Varios fiscales y jueces implicados en las condenas a manifestantes del 11J, hoy residen en Florida y otros estados.