Trump pide a las aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el sábado a las aerolíneas evitar completamente el espacio aéreo venezolano, días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una advertencia por riesgos de seguridad en la región.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

La FAA instó a las aerolíneas la semana pasada a “actuar con cautela” al sobrevolar Venezuela debido a una “situación potencialmente peligrosa”.

"Se recomienda a los operadores que tengan precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", indicaron en su aviso.

La agencia detalló además que desde septiembre de 2025 se había registrado un aumento de la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el espacio aéreo venezolano. Según el comunicado, algunas aeronaves civiles reportaron interferencias persistentes durante el vuelo. La FAA advirtió que los inhibidores y falsificadores de GNSS pueden impactar a aeronaves hasta 250 millas náuticas, comprometiendo sistemas críticos de comunicación, navegación y seguridad.

Varias aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus vuelos a Venezuela tras la advertencia del regulador estadounidense. Los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses de pasajeros y carga hacia el país sudamericano permanecen suspendidos desde 2019, aunque algunas compañías continúan utilizando rutas que sobrevuelan territorio venezolano en trayectos hacia América del Sur, de acuerdo con reportes de prensa.

En medio de estas tensiones, autoridades venezolanas revocaron los derechos operativos de seis aerolíneas internacionales que habían detenido sus vuelos después de la advertencia de la FAA, según informes recientes.