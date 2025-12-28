Economistas desmontan polémicas declaraciones sobre el consumo de arroz en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Las recientes declaraciones en la televisión estatal sobre el “exagerado” consumo de arroz en Cuba, desataron una ola de críticas en redes sociales y entre economistas, que acusaron al discurso oficial de intentar justificar la escasez y trasladar la responsabilidad de la crisis alimentaria a la población.

Durante la emisión del programa Cuadrando la Caja, los invitados afirmaron que ese alimento “no es un hábito cubano porque no somos asiáticos”.

“El relato oficial reemplaza la evidencia por el folletín propagandístico”, cuestionó el economista cubano Pedro Monreal en su blog El Esyado como tal.

"La política agropecuaria excesivamente controlada por el Estado no ha sido capaz de asegurar el marco operacional que necesita un sistema productivo de arroz que experimentó una transformación radical de la tenencia de la superficie cultivada entre 1990 y 1997. Después de haberse alcanzado un pico de casi 189 mil ha en 2009, se registró una tendencia decreciente de la superficie no estatal que se agravó desde 2019", apuntó.

El experto señaló que la disponibilidad total del arroz “se ha desplomado 41,5% desde el pico alcanzado en 2005” y que, en 2023, “de cada 10 libras disponibles hace 18 años, solo estaban disponibles seis”. “¿De cuál exagerado consumo hablan?”, preguntó.

Monreal explicó, además, que la producción nacional de arroz cáscara húmedo ha disminuido de manera sostenida desde 2019 y que las importaciones, aunque relativamente estables, no han logrado compensar el déficit. A su juicio, la causa central es una política agropecuaria “excesivamente controlada por el Estado”, que no ha creado las condiciones necesarias para un sistema productivo eficiente.

“Lo que debe ser cambiado no son los hábitos alimenticios de los cubanos, sino el sistema económico y su estructura política que generan escasez permanente de alimentos”, afirmó.

En una línea crítica similar, el economista Mauricio de Miranda Porrondo calificó el programa como una muestra de “irrespeto” hacia la población, al responsabilizarla por sus hábitos de consumo en un contexto de crisis severa.

"En medio del desparpajo de semejantes afirmaciones que parecen condenar al cubano por sus hábitos de consumo en un tiempo en el que SE PASA HAMBRE EN CUBA -así, con mayúsculas-, en las redes pasó inadvertida la afirmación del otro invitado, representante de la agroindustria que deslizó que no "cabría más remedio" que vender algunos productos en dólares en el mercado interno", dijo.

Para el experto se trata de "una justificación más para la dolarización que marcha a pasos de gigante por nuestro empobrecido país. Claro, la dolarización del consumo, no de los ingresos de los trabajadores y jubilados.

"Este programa es una muestra más del nivel de irrespeto que los medios de comunicación oficiosos cubanos, regidos -al igual que los oficiales- por el Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, sienten por nosotros, los cubanos. Nos irrespetan y nos desprecian porque se lo hemos permitido; porque hemos callado; o cuando más burlado (por esa preferencia por el choteo de la que hablaba Jorge Mañach y sobre la que también escribió Don Fernando Ortíz) de la sarta de estupideces con las que nos han tratado de embaucar para esconder su ineptitud, expresada en una crisis estructural devenida debacle", comentó.