Obispos llaman a construir una Cuba nueva y mejor

El Mensaje de Navidad de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), fechado este 20 de diciembre de 2025, hace un llamado a construir "una Cuba nueva".

"En esta ocasión, tenemos muy presente que la Navidad será difícil para muchas personas y familias, especialmente las que fueron dañadas por el huracán Melissa, en el oriente cubano", remarcan en el mensaje.

Los religiosos expresan que el mensaje de la Navidad es "una invitación al abrazo fraterno, al diálogo, a dar la mano, a construir puentes en lugar de muros. A olvidar ofensas, acallar rencores y llamar hermano al otro para, juntos, construir una Cuba mejor".

El clero pide que "no se siga dilatando el tiempo" de hacer realidad los deseos plasmados en su mensaje Navideño de hace cinco años, que aún no han podido concretarse:

- que las cosas cambien para bien y en paz… que el agobio por conseguir los alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia…

-que el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el salario suficiente y con la siempre necesaria justicia social…

-que se evite la violencia, la confrontación, el insulto y la descalificación para crear un ambiente de amistad social y fraternidad universal…

-que la intolerancia dé paso a una sana pluralidad, al diálogo y a la negociación entre los que tienen opiniones y criterios distintos…

-que los cubanos no tengamos que buscar fuera del país lo que debemos encontrar dentro; que no tengamos que esperar a que nos den desde arriba lo que debemos y podemos construir nosotros mismos desde abajo…

-que cesen todos los bloqueos, externos e internos, y dar paso a la iniciativa creadora, a la liberación de las fuerzas productivas y a leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano.





"Como cristianos y cubanos estamos llamados en todo momento, y especialmente en este Año Jubilar, a ser sembradores de esperanza. Ella inspirará nuestros actos, los purificará y los ordenará hacia la construcción de una Cuba nueva", dice la Conferencia de Obispos.