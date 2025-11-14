Iglesia Católica de Cuba anuncia 4 aviones de ayuda e informa sobre obispos contagiados por el virus

Getting your Trinity Audio player ready...

La Iglesia Católica de Cuba actualizó este viernes en un comunicado la información sobre las ayudas recibidas para los damnificados por el huracán Melissa, en momentos en que la isla atraviesa una severa crisis epidemiológica que ha alcanzado también a varios obispos cubanos.

"Están aquejados por los virus que afectan a tantos cubanos ahora mismo", indica una nota oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en referencia a Mons. Dionisio García, Mons. Emilio Aranguren y Mons. Juan de Dios Hernández, de Santiago de Cuba, Holguín y Pinar del Río, respectivamente.

Ellos no pudieron participar en la 166 Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia de Obispos celebrada esta semana en La Habana, donde se abordó especialmente la distribución de las ayudas humanitarias recibidas tras el paso del huracán Melissa por la isla, el 29 de octubre.

Los prelados superiores de las diócesis afectadas por el huracán Melissa expusieron las difíciles situaciones que están viviendo y los gestos de ayuda y caridad que han estado recibiendo, apuntó Ariel Suárez Jáuregui, el Secretario Adjunto de la Conferencia de Obispos.

"Fruto del amor fraterno de la Arquidiócesis de Miami, se ha recibido ya un avión con recursos para la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. El próximo sábado 15 de noviembre llegará otro avión a Holguín para ayudar a los hermanos afectados de esa diócesis. Más adelante, se esperan otros 2 aviones: uno para la diócesis de Guantánamo – Baracoa, y el otro para Bayamo – Manzanillo", anuncia el comunicado.



Por otra parte, adelanta que "en las próximas semanas, se espera poder concretar la ayuda ofrecida por la Administración de los Estados Unidos, cuya tramitación y distribución se realizará con la colaboración de las Cáritas de ambos países".





Esta misma semana, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con obispos católicos de la región oriental de Cuba para evaluar las necesidades más urgentes de la población tras el paso del huracán Melissa el 29 de octubre.

Monseñor, Álvaro Julio Beyra Luarca, obispo de la Diócesis del Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo, el obispo auxiliar de Holguín, Marcos Pirán Gómez y el obispo de la Diócesis de Guantánamo-Baracoa, Silvano Pedroso Montalvo, se reunieron con el representante estadounidense en la isla.