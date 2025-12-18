Falleció el Obispo Emérito de Holguín-Las Tunas

Getting your Trinity Audio player ready...

Hoy 18 diciembre, ha regresado a la Casa del Padre, Monseñor Héctor Luis Lucas Peña Gómez, obispo emérito de la Diócesis de Holguín, tras una vida entregada al evangelio, informó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Tenía 96 años.

Fue el obispo de mayor edad y el más antiguo del episcopado cubano, testimonio vivo de fidelidad, sencillez y entrega a la Iglesia, destaca la nota de condolencia de la conferencia episcopal.

El Obispado de Holguín informó que en la tarde de este jueves, a las 3:00 p.m., se celebrará la Misa de Exequias en la Iglesia Catedra,l presidida por Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín, y el traslado al cementerio local para dar santa sepultura.

Nacido el 18 de octubre de 1929 en la localidad de Velasco, perteneciente a dicha provincia, Peña estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario de San Basilio Magno de el Cobre. Posteriormente, hizo estudios de Teología, en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, República Dominicana.

Fue ordenado presbítero el 26 de junio de 1955, junto a Pedro Claro Meurice Estíu y Francisco Parrón por Mons. Enrique Pérez Serantes (1948-1968). En 1970 se convirtió en obispo auxiliar del Administrador Apostólico de Santiago de Cuba, por decisión del Papa Pablo VI.

Con la creación de la Diócesis de Holguín en 1979, fue designado como su primer obispo, guiando a los fieles durante más de 27 años con sabiduría, cercanía y espíritu misionero.

“Dedicado al servicio pastoral y a la formación de comunidades en su diócesis natal. Su entrega lo llevó a asumir importantes responsabilidades eclesiales, siempre con humildad y firmeza”, destacó la Conferencia de Obispos.

A mí me llamó siempre la atención que monseñor Peña decía “yo no soy hombre de luces y se dejaba aconsejar”, dijo a Martí Noticias el padre Padre Emilio Presilla Romero.

El sacerdote lo definió como “un hombre muy valorado, un hombre que fue capaz de sostener una iglesia diocesana en aquellos inicios, en aquella Cuba, pero siempre con una visión de futuro y arriesgándose”.

"Fue a España a ordenarme de diácono el 24 de marzo de 2007, me recibió en el seminario y me acompañó descubriendo qué tipo de persona yo era y como era la mejor manera de ayudar para ser sacerdote”, recordó Pablo Emilio.

Mons. Peña fue uno de los obispos impulsores de la Reflexión Eclesial Cubana (REC) que preparó a la Iglesia para el histórico Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC).

Otros de los momentos más relevantes de sus años como obispo fueron las visitas papales de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

El laico cubano José Julio Masferrer recuerda a Mons. Peña como “un hombre de mucha fe, de un fuerte carácter, y miedo escénico”.

“Gagueaba al pararse en público, hasta que un día 8 de septiembre le tocó la misa principal del Santuario y ese día sucedió el milagro, dio una homilía que dejó a todos con la boca abierta, los obispos y los sacerdotes que estaban presentes le dijeron "te quitaste el sombrero"... desde entonces, las homilías cambiaron por completo”, agregó Masferrer amigo cercano del prelado fallecido.

Mons. Héctor Luis Lucas Peña Gómez, en 2004 presentó su renuncia al Papa Benedicto XVI, en cumplimiento con el canon 401 del Derecho Canónico, la cual fue aceptada en noviembre de 2005, siendo sucedido por Mons. Emilio Aranguren Echeverría como segundo y actual obispo de la diócesis de Holguín.

Su lema episcopal fue: "Qué incomprensibles son tus caminos”. (Rom.11,33)

Que su legado inspire a nuevas generaciones de pastores y fieles en el camino del Evangelio.

Descanza en paz padre y amigo. Siervo bueno y fiel.