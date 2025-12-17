Cuba y Haití: las economías con peor desempeño en América Latina según CEPAL

Getting your Trinity Audio player ready...

La economía cubana cerrará 2025 con una contracción del 1,5% del producto interno bruto (PIB), según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sitúa a la isla entre las dos únicas economías de la región con retroceso este año, junto con Haití (2,3%).

El economista cubano Pedro Monreal subrayó que en el trienio 2024-2026 Haití y Cuba serían “las economías con los dos peores desempeños entre 33 países de la región”.

Según Monreal, Haití retrocedería durante los tres años, mientras que Cuba “decrecería en 2024 y 2025 y se estancaría en 2026 (0,1%)”.

El análisis también advierte posibles desvíos a la baja frente a las proyecciones. Monreal indicó que el pronóstico de la Cepal para Cuba en 2025 “se quedó corto” frente a estimaciones oficiales recientes, y sostuvo que “las proyecciones de Cepal para 2026 quizás pudieran ser peores que su pronóstico de 0,1%”.

Añadió que la contracción del PIB cubano en 2025 también “pudiera ser mayor”.

"La contracción del PIB de Cuba en 2025 pudiera ser mayor que lo sugerido por la reciente información oficial de que con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4 %", dijo.

En el plano regional, la Cepal mantiene su diagnóstico de una “trampa de baja capacidad para crecer”. Para 2026, estima una expansión de alrededor del 2,3% en América Latina y el Caribe, ligeramente por debajo del 2,4% previsto para 2025, lo que configuraría cuatro años consecutivos con tasas cercanas al 2,3%.

En el capítulo de precios, la Cepal señala que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 la inflación anual cayó en 18 economías de la región.

Cuba figura entre los países donde la inflación se redujo más de tres puntos porcentuales, junto con Antigua y Barbuda, Argentina y Jamaica. Aun así, el organismo prevé que en países con historial de inflación crónica —entre ellos Cuba— la inflación seguirá bajando, pero se mantendrá elevada debido a desequilibrios estructurales, con una trayectoria sujeta a la evolución del tipo de cambio y a la disponibilidad de activos externos.