Prevén aumento de incendios forestales en Cuba en 2026

Cuba podría enfrentar un fuerte incremento de los incendios forestales durante los primeros meses de 2026, en un contexto marcado por la sequía prolongada, el deterioro de la infraestructura forestal y la acumulación de vegetación combustible.

Las autoridades señalaron en un reporte de la prensa estatal que el período comprendido entre enero y mayo suele ser el de mayor peligro, con especial preocupación en Pinar del Río, una de las provincias con mayor cobertura boscosa del país y clave para la producción agrícola.

“Los pronósticos no son buenos”, indicaron los especialistas.

De acuerdo con estimaciones publicadas, Pinar del Río podría registrar entre 85 y 112 incendios forestales en el período de mayor riesgo de 2026. Las autoridades advierten que las afectaciones podrían alcanzar hasta unas 4.000 hectáreas si se mantienen las actuales condiciones climáticas y logísticas.

Pinar del Río cuenta con más de 411.000 hectáreas de bosques, que cubren cerca de la mitad de su territorio, lo que la convierte en la segunda provincia con mayor superficie forestal del país. Sin embargo, la combinación de escasas precipitaciones, el mal estado de los caminos y la acumulación de material seco ha incrementado su vulnerabilidad ante el fuego. Municipios como San Juan y Martínez, Mantua y Minas de Matahambre figuran entre los más afectados de forma recurrente en los últimos años.

El previsible aumento de los incendios se suma a un escenario ya complejo para el país, que enfrenta prolongados apagones eléctricos, escasez de alimentos, deterioro de infraestructuras y una profunda crisis económica.

Campesinos consultados por Martí Noticias coinciden en que la escasez de combustible, los problemas de transporte y el acceso limitado a equipos han dificultado las labores de prevención y respuesta.