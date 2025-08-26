Petro niega existencia del Cártel de los Soles; Giménez responde: no es chiste,"es gravísimo"

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista estadounidense Carlos Giménez criticó recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las que desmiente la existencia del Cártel de los Soles.



El mandatario colombiano escribió el lunes en su cuenta de X que "El Cártel de los Soles no existe, que es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen".

En el mismo post, Petro señaló que el paso de la cocaína colombiana por Venezuela "lo controla la Junta del Narcotráfico", cuyos capos viven en Europa y Oriente Medio, según dijo.

"Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo", respondió el congresista cubanoamericano.



Petro cuestionó, a su vez, a Giménez: "Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado", escribió en la red social.



El mandatario colombiano agregó: "Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento".



Inmediatamente, Giménez respondió en otro post: "Usted ha dicho que el Cártel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta tierra es plana, o que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela". Y finalizó: "Me parece que está fumando demasiado".

A principios de agosto, Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, un grupo criminal con sede en Venezuela cuyo liderazgo atribuye directamente a Maduro. También duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del gobernante.

El Departamento de Estado señaló que el cártel venezolano brinda apoyo material a dos organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de EEUU: el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

"Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

Añadió que el gobernante ha sido acusado de corromper las instituciones venezolanas para facilitar el esquema de narcotráfico del cártel hacia Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó en julio pasado al Cártel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha sido muy claro y consecuente" con respecto a Venezuela.

“Está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, respondió Leavitt a la pregunta de un periodista sobre los informes del envío de embarcaciones militares al límite marítimo de Venezuela.

Este martes, Giménez dijo que el tiempo de Maduro "se acabó".



"Como miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, puedo confirmar que esta es la mayor presencia militar que hemos tenido en la costa de Venezuela. Nicolás Maduro lidera el criminal Cártel de los Soles y es el responsable directo de inundar Estados Unidos con drogas letales. ¡Su tiempo se acabó!", escribió en X el congresista.