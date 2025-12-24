Condenan en la ONU violación de Derechos Humanos en Venezuela; La Habana lo manipula

Getting your Trinity Audio player ready...

En una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representantes de una decena de países condenaron las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela y expresaron su apoyo al pueblo en su búsqueda de un futuro democrático.

En sus intervenciones, los embajadores de Dinamarca, Guyana, el Reino Unido, Panamá, Chile, Argentina y Eslovenia, se alinearon con Estados Unidos en sus denuncias al régimen de Nicolás Maduro, mientras solo Cuba, China y Rusia lo apoyaron.

“Reiteramos que EEUU no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela”, dijo Mike Waltz, embajador de EEUU en la ONU. “Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe del Cártel de los Soles”.

El embajador Waltz recordó que “Maduro y su régimen se robaron las elecciones y la comunidad internacional tiene pruebas”. Sobre el despliegue militar en el Caribe, afirmó que “la Administración Trump usará el poderío militar para erradicar a estos cárteles que han actuado con impunidad por demasiado tiempo”.

Francisco Tropepi, representante de Argentina, denunció por su parte la falta de libertades y las desapariciones de opositores. “La paz, la libertad y la democracia en América Latina han sido puestas en jaque por un régimen carente de legitimidad”, expresó.

La embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, dijo que la dictadura facilita el tráfico de drogas y permite la extracción ilegal de oro.

“No es exagerado afirmar que la paz y la seguridad de nuestra región están gravemente amenazadas”, aseguró.

El gobierno de Panamá reconoció a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. “Las actas que acreditan su victoria y confirman la voluntad popular, permanecen y continuarán bajo custodia de Panamá”, aseguró su enviado, el embajador Eloy Alfaro.

La embajadora chilena Paula Narváez, hizo referencia a la grave crisis migratoria originada en Venezuela que se ha “convertido en una de las mayores situaciones de desplazamiento del mundo contemporáneo”.

“Mi país ha sido consistente en su posición. Chile no reconoce la legitimidad del régimen encabezado por el señor Nicolás Maduro”, expresó.

En el foro, se conoció que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha informado de un “enrolamiento por coacción al Ejército Bolivariano, de adolescentes y de adultos mayores”, aseveró Khaled Khiari, subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y para Operaciones de Paz.

La desinformación del régimen cubano

Mientras la mayoría de delegaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaba las acciones de la dictadura de Maduro en Venezuela, medios de comunicación estatales en Cuba reportaban una “contundente denuncia contra EEUU” en la ONU.

El sitio web Cubadebate, bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, solo recogió los discursos de su representante, el de Venezuela y los de sus aliados ideológicos, Rusia y China, quienes históricamente se alinean a las dictaduras más longevas del hemisferio occidental.

Los representantes de estas delegaciones repitieron el manido discurso de la pretensión imperialista norteamericana, no solo hacia Venezuela sino toda la región. “Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos”, dijo Samuel Moncada, representante del régimen chavista.

Este 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó una reunión para analizar “las tensiones entre EEUU y Venezuela”.

De acuerdo con este órgano, Washington justifica sus acciones como parte de un “conflicto armado no internacional contra el narcotráfico, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”, mientras “el Gobierno de Venezuela ha rechazado esta narrativa”.