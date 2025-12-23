Trump endurece advertencia a Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, durante la conferencia de prensa en su residencia en Mar-A-Lago, Florida, en la que anunció la creación de la más poderosa flota naval en la historia de Estados Unidos.

“Tenemos una armada enorme, la más grande que hemos tenido jamás y por mucho, la más grande que hemos tenido en América del Sur. Él puede hacer lo que quiera, está bien. Si se hace el fuerte, será la última vez que pueda hacerse el fuerte. Si se pone duro, será la última vez que pueda hacerlo”, dijo Trump sobre Maduro, cuyo régimen fue declarado como una organización terrorista extranjera.

El mandatario criticó la política de fronteras abiertas de la anterior administración de Joe Biden, que permitió la entrada masiva de inmigrantes venezolanos.

“Nos enviaron a sus prisioneros. Enviaron a personas de cárceles, prisiones, enviaron a personas de instituciones mentales y manicomios a Estados Unidos. Entraron sin ningún problema porque Biden tenía una política de fronteras abiertas. Lo que la administración Biden le hizo a nuestro país nunca podrá olvidarse. Recibieron a millones y millones. 25 millones de personas en el transcurso de cuatro años. Muchas de esas personas eran asesinos y narcotraficantes”, aseguró Trump.

“Prisioneros, prisioneros peligrosos. 11,888 asesinatos, más de la mitad de ellos cometidos por personas que mataron a más de una persona. Entraron en nuestro país. Hablé con Kristi Noem hoy, hablé con Tom Homan, vinieron a verme y tuvimos una excelente reunión. Los estamos expulsando muy rápidamente. Pero esto nunca debería haber sucedido. Venezuela se aprovechó de las fronteras abiertas que creó Biden más que ningún otro país. Había pandillas por todas partes. Tienen un gobernador muy débil en Colorado. Miren lo que pasó en Colorado, donde ocupaban casas y él no quiso hacer nada al respecto porque tenía miedo”, agregó el presidente, durante el anuncio de lo que la Casa Blanca denominó como la “Flota Dorada”.

Trump presentó los planes junto al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el de Marina, John Pelan.

Según el mandatario, la Armada comenzaría inmediatamente a adquirir dos barcos, hasta llegar a 25, y describió los buques como plataformas fuertemente armadas que combinan misiles y cañones navales tradicionales.