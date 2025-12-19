Secretario Rubio: Régimen de Maduro "colabora abiertamente" con el narco

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no coopera con la lucha antidrogas en el hemisferio, sino que colabora con los grupos narcotraficantes que operan desde su propio territorio, afirmó este viernes el secretario de Estado Marco Rubio en una conferencia de prensa en Washington, D.C.



“La amenaza más importante en la región son estos grupos terroristas y criminales, que afectan a todo el hemisferio. Tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos: Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, por ejemplo”, señaló el secretario Rubio.



Al referirse a la colaboración antidrogas con Colombia, Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene una buena relación con los equipos de seguridad del país. “Entendemos que el presidente colombiano es una persona inusual, pero existe una buena relación a nivel institucional”, indicó.



En cuanto a México, un importante aliado en el Pacífico, el secretario Rubio destacó la buena cooperación existente. “El gobierno de México está haciendo más en este momento en materia de seguridad que nunca en su historia. Tenemos mucho por hacer, pero contamos con cooperación”, manifestó.



Precisamente en la “cooperación en la lucha antidrogas” radica la diferencia entre el régimen de Venezuela y los demás gobiernos del área, según Rubio. “Es un régimen ilegítimo que no coopera, sino que colabora abiertamente con esos elementos”, aseveró.



“Por ejemplo, el ELN y las FARC operan desde territorio venezolano. Entidades del narcotráfico actúan con la cooperación del régimen de Maduro para enviar drogas a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación de inseguridad en los países de la región”, destacó.



Rubio aseguró que los “esfuerzos contra los barcos narcotraficantes que salen de Venezuela han recibido mucha atención, pero no se habla de los esfuerzos antidrogas en el Pacífico mexicano ni de la lucha contra las pandillas en Haití, donde sus gobiernos sí cooperan”, lamentó.



Para 2026, el secretario auguró buenas noticias en temas de seguridad y lucha contra los narcos. “Tendremos más países dispuestos a cooperar en el hemisferio, como Bolivia y Chile. Ya tenemos buenos amigos en Paraguay y Argentina, y esperamos la reelección en Ecuador”, afirmó.



“Tenemos que identificar las fuentes de inseguridad en la región. Por eso Venezuela ha recibido tanta atención: por ser un régimen ilegítimo que simplemente no coopera con nosotros, sino que colabora con elementos criminales y terroristas, como Hezbolá e Irán”, concluyó.