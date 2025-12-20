EEUU incauta otro buque petrolero de Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos incautó este sábado un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, según confirmaron funcionarios estadounidenses a varios medios.

Se trata de la segunda incautación en menos de dos semanas, tras la operación de captura del tanquero Skipper el 10 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y declaró al régimen de Maduro como una organización terrorista extranjera.

Lo ocurrido este sábado, reportado inicialmente por la Agencia Reuters, fue confirmado luego por la cadena ABC News, citando a tres funcionarios estadounidenses.

La Guardia Costera de Estados Unidos estaría a cargo de esta operación.

En una declaración difundida en la red Truth Social, Trump afirmó esta semana que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que esa presencia militar “seguirá creciendo” hasta que, Caracas devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

(Noticia en desarrollo)