María Corina Machado denuncia amenazas contra presos políticos en la cárcel de El Rodeo

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, denunció este miércoles amenazas “directas y sistemáticas” de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por cualquier daño que pueda ocurrirles.

“En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela”, afirmó Machado en una declaración difundida en sus redes sociales.

Según explicó, las intimidaciones provienen de “funcionarios de los órganos represivos del régimen” y constituyen “crímenes de lesa humanidad” y “violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario”.

Machado sostuvo que las amenazas representan “un riesgo inminente para la vida” de personas que describió como “rehenes del Estado”, al tratarse de detenidos “totalmente indefensos, privados de libertad y bajo custodia estatal”.

“El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”, añadió.

La opositora pidió a la comunidad internacional una respuesta inmediata y reclamó la activación de “los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, para prevenir ejecuciones extrajudiciales”.

Asimismo, instó a “los gobiernos democráticos y aliados” a aplicar “medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales” para disuadir la materialización de las amenazas.

Machado solicitó además “protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal”. “Hay vidas en riesgo hoy”, subrayó.