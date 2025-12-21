María Corina Machado agradece apoyo de países latinoamericanos a la democracia en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció el domingo a Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por lo que calificó como su “compromiso con la democracia y los derechos humanos” en Venezuela.

“Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela”, escribió Machado en la red social X.

El documento, que pide a Venezuela restablecer el orden democrático por medios pacíficos y garantizar el respeto a los derechos humanos, fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Panamá, José Raúl Mulino, y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Los firmantes expresaron "su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, Estado suspendido del MERCOSUR en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático".

En ese sentido exhortaron "a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad fisica, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad".

En su mensaje, la premio Nobel de la Paz 2025 agradeció a los gobiernos firmantes “por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de Nicolás Maduro”.

Brasil y Uruguay no suscribieron el documento, al igual que Chile, que participó en la cumbre como Estado asociado.