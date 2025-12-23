Estados Unidos realiza ataque letal contra embarcación de narcotráfico en el Pacífico

Getting your Trinity Audio player ready...

El ejército de Estados Unidos llevó a cabo el 22 de diciembre un ataque letal contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, en una operación que dejó un fallecido y no causó bajas entre las fuerzas estadounidenses, informó el Comando Sur en una publicación en X.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", precisaron.

El organismo indicó que el “ataque cinético letal” se realizó por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y difundió un breve video que muestra el momento del ataque.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart agradeció a "las fuerzas estadounidenses por detener otro barco narcotraficante".

"Así es como se desmantelan las redes criminales, cómo mantenemos las drogas fuera de nuestras calles y salvamos vidas", dijo.

La acción se produce una semana después de que fuerzas estadounidenses atacaran dos embarcaciones similares en el Pacífico oriental, operaciones en las que murieron cinco personas. La administración calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales”.

Estos operativos forman parte de una intensificación de la actividad militar estadounidense en Sudamérica y el Caribe en los últimos meses, en el marco de una estrategia de presión sobre Venezuela.

El presidente Donald Trump ha acusado a Caracas de apropiarse de activos estadounidenses y ordenó recientemente un bloqueo “total y completo” de petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Washington interceptó este fin de semana dos petroleros frente a las costas venezolanas y continúa buscando un tercero.