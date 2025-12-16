EEUU confirma ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comando Sur de Estados Unidos informó este lunes que fuerzas estadounidenses realizaron ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, con un saldo de al menos ocho personas muertas, identificadas por las autoridades como narcoterroristas.

Según la declaración oficial, las operaciones se llevaron a cabo el 15 de diciembre por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, “por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth”.

El Comando Sur precisó que se trató de ataques “cinéticos letales” dirigidos contra buques que, de acuerdo con información de inteligencia, estaban involucrados en actividades de narcotráfico.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, señaló el comando en su comunicado.

Asimismo, indicaron que en la primera embarcación murieron tres personas, en la segunda dos y en la tercera otras tres. “Un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas operaciones”, afirmó el Comando Sur.

Estados Unidos mantiene desde septiembre una campaña sostenida de interdicción marítima en el Pacífico Oriental y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes de narcotráfico vinculadas a organizaciones terroristas. Funcionarios estadounidenses han señalado que las acciones se concentran en rutas marítimas utilizadas para el transporte de drogas hacia Norteamérica.

Las fuerzas estadounidenses han intervenido contra distintos tipos de embarcaciones empleadas para el tráfico ilícito, incluidos barcos pesqueros, lanchas de alta velocidad y sumergibles artesanales, de acuerdo con reportes oficiales previos.

A inicios de diciembre, la administración del presidente Donald Trump anunció el plan “América libre de fentanilo”, una estrategia integral para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ha señalado que las operaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental forman parte de ese esfuerzo y buscan reducir el ingreso de sustancias ilegales al país.