Venezuela en zona roja: Estados Unidos ordena “No viajar” por riesgo crítico

El gobierno de Estados Unidos reafirma su advertencia de viaje más grave para Venezuela: nivel 4, No viajar, lo que implica un mensaje contundente: ningún ciudadano estadounidense deberá pisar territorio venezolano.

Para Jesús Romero, quien fue subdirector inteligencia de fuerzas navales del Comando Sur de Estados Unidos, esta notificación oficial es un aviso estratégico.

“Cuando Estados Unidos declara el nivel número cuatro, y al mismo tiempo restringe vuelos en Maiquetía, está enviando un mensaje para que no se equivoque Venezuela, zona de alto riesgo operacional”, dijo el exoficial a Martí Noticias.

El Departamento de estado advierte sobre riesgos reales de detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, terrorismo, violencia generalizada, disturbios civiles, aplicación arbitraria de las leyes locales, además de una infraestructura sanitaria colapsada.

Para John de la Vega, abogado de migración, la medida es clara pues tampoco hay protección consular en ese país para los estadounidenses, “hay altos riesgo de que la persona pueda ser detenida injustamente de manera arbitraria, pueda ser secuestrada también… Hoy en día el régimen venezolano está utilizado esa justificación para tener como rehenes a ciudadanos estadounidenses”.

Según el exoficial militar Jesús Romero, las recientes medidas del gobierno del presidente Donald Trump como declarar el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela “cerrado en su totalidad” es una evidencia de que el régimen de Nicolas Maduro y el Cártel de los Soles están bajo la observación de la Casa Blanca.

El endurecimiento de postura desde Washington hacia Caracas ha escalado con mayor fuerza. El 24 de noviembre Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera.

Iván Simonovis, experto en seguridad y en investigaciones de terrorismo, aseguró a Martí Noticias que con esta determinación, le abre un espectro a la administración de Donald Trump para accionar contundentemente.

“La soberanía desaparece, porque es un grupo criminal, un grupo terrorista que eventualmente está utilizando un espacio geográfico en alguna parte del planeta, en este caso se llama Venezuela… esta norma significa que tienes que actuar sobre estos individuos de manera inmediata, porque representan una amenaza”, dijo Simonovis.

Además, esta semana, el presidente Trump anunció, junto a su gabinete de gobierno, que se realizarán acciones en tierra para la destrucción de redes de narcoterroristas. Este jueves el Departamento de Guerra informó sobre la destrucción de otra embarcación vinculada con el tráfico de drogas. Y en Venezuela fueron recibidos ciudadanos de ese país tras la llegada de un vuelo de repatriación.