EEUU anuncia operación Lanza del Sur contra narcoterroristas en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la operación Lanza del Sur, para combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

En su cuenta en la red social X, Hegseth escribió este jueves: “El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.



“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, añadió el secretario de Guerra.

El Comando Sur ha documentado el amplio despliegue militar en la zona con efectivos de la fuerza aérea, marítima y de artillería.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para desarticular el narcotráfico y proteger la patria", indica la fuerza estadounidense para la región.

El anuncio llega apenas unos días después de que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la Marina estadounidense, navegara al sur del Caribe.

El Departamento de Guerra dijo que la mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos para "detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y la seguridad en el hemisferio occidental".

Las autoridades de EEUU han anunciado una veintena de ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

Este desplazamiento añade un punto más de presión contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro, señalado por Washington como el líder del Cartel de los Soles, designada organización criminal a la que se responsabiliza con el envío de toneladas de drogas a Estados Unidos.

El miércoles, en un acto político en el estado de Aragua, Nicolás Maduro criticó las amenazas de Estados Unidos y lo que denomina como "campaña de descrédito basada en la violencia y el temor contra Venezuela y la Revolución Bolivariana".

El gobernante venezolano acusó a la Administración Trump de difundir una narrativa falsa sobre su país y los líderes chavistas.