"Ya lo verán", responde Trump al ser cuestionado si habrá ataques dentro de Venezuela (VIDEO)

Una breve respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser cuestionado este domingo sobre un posible ataque militar contra cárteles dentro del territorio venezolano, generó todavía mayor tensión al creciente conflicto entre ambos países.

“¿Está considerando atacar a los carteles dentro de Venezuela?”, preguntó el periodista David Alandete al presidente.

“Ya lo descubrirás” (“You’ll find out”) respondió el mandatario al corresponsal en la Casa Blanca. “Ya lo verán” se limitó a contestar.

Estas declaraciones se dan en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, con destructores, submarinos nucleares y aviones de combate.

El propio Trump publicó un video del hundimiento de una lancha rápida con cargamento de drogas procedente de Venezuela.





El Pentágono denunció que dos aviones F-16 venezolanos sobrevolaron peligrosamente el buque USS Jason Dunham, un destructor estadounidense en aguas internacionales.

EEUU calificó esta acción como una “maniobra altamente provocadora” diseñada para interferir con operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo.



“Se le recomienda firmemente al cártel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”, dijo el Pentágono en referencia al Cártel de los Soles.



Por su parte, los chavistas han movilizado tropas y activado milicias, denunciando que EEUU busca justificar una "intervención militar" bajo pretextos falsos.

Maduro advirtió que si Venezuela es agredida militarmente, el país pasará de la “fase política” a una “etapa de lucha armada, planificada y organizada”, además anunció la activación de la Milicia Nacional Bolivariana, con millones de ciudadanos alistados.

Durante su visita oficial a Quito, Ecuador, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insistió en que “Maduro es un narcotraficante y un terrorista".

“Las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen. Él es un fugitivo de la Justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela. Es un fugitivo encausado que está enfrentado cargos en el distrito sur de Nueva York", recordó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Hasta la fecha, seis países han declarado oficialmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista: Estados Unidos, Ecuador, Argentina,

Paraguay, Honduras y Guatemala.