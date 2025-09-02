Trump anuncia que EEUU realizó un "ataque letal" contra un narcotraficante venezolano en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense había derribado en el Caribe un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

"En los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco cargado de drogas", declaró Trump durante una conferencia de prensa este martes en la Oficina Oval este martes.

"Había mucha droga en ese barco. Y lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos", indicó.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró por su parte en X que el buque en cuestión estaba siendo operado por una "organización narcoterrorista".

"Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y era operado por una organización narcoterrorista designada", escribió.

Varios congresistas han reaccionado a la noticia. "Dios bendiga a nuestras tropas", escribió el cubanoamericano Mario Díaz-Balart.

Carlos Gimenez agradeció también a Rubio y a la actual administración "por tomar medidas decisivas contra las redes narcoterroristas que operan desde Venezuela".

"El dictador Maduro y su régimen de cárteles siguen envenenando nuestras comunidades con drogas letales. Debemos mantener la presión hasta aniquilar a los cárteles", comentó.

La congresista María Elvira Salazar agregó "que esto sirva de lección a todos los matones del mundo: sus días de socavar a Estados Unidos y llenar nuestras calles de drogas y crimen han terminado".

A inicios de este mes Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, un grupo criminal con sede en Venezuela cuyo liderazgo atribuye al gobernante Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado señaló que el cártel venezolano brinda apoyo a dos organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de EEUU: el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

"Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", dijo Rubio en X.

Washington también duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.