Amnistía Internacional recuerda a Maduro que aún faltan cientos de presos políticos por liberar

Amnistía Internacional exigió al gobernante venezolano Nicolás Maduro que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente en ese país, tras la excarcelación el fin de semana de 13 presos políticos.



Los liberados se encontraban recluidos en El Helicoide, un centro de detención administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), e incluían a Pedro Guanipa, Rafael Ramírez y Américo de Grazia, entre otros, señaló la organización defensora de los derechos humanos en una acción urgente.

Amnistía cita un informe de la ONG Foro Penal según el cual unas 816 personas permanecen aún encarceladas en Venezuela por motivos políticos, mientras el régimen continúa deteniendo a sus opositores de forma rutinaria.

Aunque las recientes excarcelaciones significan un poco menos de sufrimiento para víctimas y familias, cientos de personas continúan sufriendo detenciones y acusaciones injustas en Venezuela, señaló la organización.

La organización recordó que tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se declaró ganador en medio de acusaciones de fraude, más de 2,200 hombres, mujeres y niños fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a juicios sin garantías adecuadas.

"Amnistía Internacional ha emitido varias acciones urgentes solicitando la liberación y protección de estas miles de víctimas. En abril de 2025, la organización observó con preocupación informes sobre cómo las autoridades venezolanas ocultaban la suerte y el paradero de los detenidos, o los mantenían en detención prolongada e incomunicados, para dejarlos en situación de indefensión y facilitar actos de tortura y malos tratos", detalló.

Amnistía llamó, además, al gobernante venezolano a velar por la vida y seguridad de todas las personas bajo custodia del Estado, así como brindarles todas las garantías de un juicio justo, recibir atención médica adecuada y visitas familiares.

"Exigimos a Nicolás Maduro que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y que proteja su vida, integridad física y las garantías de un juicio justo durante su detención", concluyó la organización.



